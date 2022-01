God of War su PC ha richiesto due anni di lavoro, dettagli sul porting

God of War su PC si è rivelato essere un ottimo porting, frutto di un lavoro che a quanto pare è stato piuttosto lungo, circa 2 anni, anche se portato avanti da un team ristretto, come emerso da una recente intervista di Digital Foundry a Santa Monica e Jetpack Interactive.

La maggior parte del lavoro, per non dire quasi tutto, è stato portato avanti proprio da Jetpack Interactive, ma i primi esperimenti erano in corso presso Santa Monica già da circa 2 anni prima dell'uscita effettiva su PC, come riferito da Matt DeWald, senior manager for technical production del team di Sony, intervistato insieme a Steve Tolin, lead di Jetpack Interactive.

I primi lavori sul porting erano per lo più degli esperimenti, per vedere se era possibile far funzionare al meglio God of War su PC, ma poi la questione ha assunto sempre più spessore. Alla fine, è diventata una missione di una certa profondità: l'idea non era più soltanto far funzionare il gioco su PC, ma farlo andare al meglio e poter sfruttare anche quella potenza aggiuntiva che la piattaforma è in grado di offrire, dunque si è trattato di aggiungere e migliorare qualcosa rispetto alla versione PS4 originale.

Abbiamo visto, per esempio, come l'inserimento dell'ultrawide abbia richiesto molto lavoro aggiuntivo, proprio in termini di costruzione della scena su schermo, ma non solo, in molti casi si trattava di costruire intere parti del codice perché non avevano corrispettivi su DirectX 11.

La scelta di quest'ultima versione invece della 12, tra l'altro, dipendeva dal lavoro già svolto sulla piattaforma, per la quale è stato necessario costruire alcune parti di fatto mancanti.

Per esempio, la gestione degli effetti particellari ha richiesto una costruzione totale di una parte del codice che non poteva funzionare su PC. Altri elementi su cui Jetpack Interactive si è concentrata in maniera particolare sono poi il supporto per le tecnologie specifiche come Nvidia DLSS, Reflex e AMD FidelityFX Super Resolution, ma anche alcune soluzioni originali come la particolare Ambient Occlusion utilizzata, che dimostra come gli sviluppatori abbiano sviluppato anche soluzioni originali per far andare al meglio God of War su PC. Il gioco, tra l'altro, sta andando molto bene, avendo oggi superato i 60.000 giocatori contemporanei su Steam.