God of War su PC: l'ultrawide ha richiesto molto lavoro aggiuntivo, ecco perché

God of War su PC supporta la visualizzazione in ultrawide che è in grado di donare nuovo respiro alla grafica del gioco, ma la sua implementazione non è stata affatto semplice, con parecchio lavoro extra da effettuare per gli sviluppatori, come spiegato in un'intervista pubblicata da PC Gamer.

Matt DeWald, senior technical producer della versione PC di God of War, ha spiegato infatti che la particolare inquadratura utilizzata dal gioco e la sua regia caratteristica, ovvero il fatto che si tratti di un lungo piano sequenza senza stacchi veri e propri, ha causato una notevole complessità nell'implementazione dell'ultrawide.

Non si è trattato semplicemente di agire sulla risoluzione, che sarebbe stato piuttosto semplice: allargando il campo visivo comparivano alcuni elementi che erano previsti essere fuori scena, costringendo così a una lavorazione extra per aggiustare il tutto. Ad esempio, potevano esserci personaggi che traslavano da una posizione all'altra senza vere e proprie animazioni perché comunque risultavano invisibili.

"Dunque siamo dovuti tornare indietro e inserire animazioni per tutte queste situazioni. Ha richiesto la revisione totale dell'intero gioco, non solo per quanto riguarda le scene d'intermezzo, perché comunque anche queste sono visualizzate in-game senza stacchi".

God of War su PC sta avendo un notevole successo

Le scene d'intermezzo, insomma, sono costruite come parte integrante del gameplay, secondo il particolare stile impartito da Santa Monica al gioco.

"Siamo dovuti tornare indietro e ricontrollare tutto: c'era un Draugr sul lato dello schermo che compare all'improvviso perché ora è visibile? Atreus si sposta da una parte all'altra? Il gonnellino di Kratos si sposta perché la simulazione della stoffa non funziona nel modo giusto? Sono tutte cose che abbiamo dovuto ricontrollare e sistemare", ha spiegato DeWald, perché prima semplicemente avvenivano fuori scena e non destavano preoccupazione.

Sony ha peraltro pubblicato un trailer dedicato proprio al supporto dell'ultrawide su God of War per PC, mentre potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione della versione PC.