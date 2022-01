God of War, PC: trailer italiano del formato Ultrawide ci mostra il supporto ai 21:9

God of War sarà disponibile su PC dal 14 gennaio 2022 e supporterà la risoluzione Ultrawide, ovvero il formato 21:9. Sony PlayStation ha quindi pubblicato un trailer in italiano dedicato a questa caratteristica: potete vedere il video qui sopra.

Il trailer Ultrawide di God of War ci mostra varie sequenze di gioco in 21:9 e ci fa sentire il doppiaggio italiano. Possiamo vedere varie parti del mondo di gioco, comprese alcune zone finali e alcune scene sono considerabili degli spoiler. Se non volete alcun tipo di anticipazione, vi conviene quindi non guardare questo video.

La versione inglese del trailer Ultrawide di God of War include anche la seguente descrizione che vi proponiamo in traduzione: "Immergiti come mai prima d'ora. Viaggia attraverso i regni norreni, ammirando panorami mozzafiato in formato widescreen panoramico. Con il supporto 21:9 ultra-widescreen, God of War propone un'esperienza di qualità cinematografica che espande ulteriormente la visione teatrale originale senza soluzione di continuità. La sua vendetta contro gli dei dell'Olimpo è ormai storia passata, Kratos vive ora come un uomo nel regno degli dei e dei mostri nordici. È in questo mondo duro e spietato che deve combattere per sopravvivere... e insegnare a suo figlio a fare lo stesso."

Nella nostra recensione di God of War su PC, vi abbiamo spiegato che: "God of War arriva su PC con una conversione ben ottimizzata e in grado di generare con un frame rate molto elevato anche in 4K nativi a patto di avere una configurazione all'altezza delle aspettative. Questo non significa però che i computer di fascia media e bassa siano stati tagliati fuori perché il supporto nativo a NVIDIA DLSS e AMD FidelityFx Super Resolution è in grado di spingere fortemente verso l'alto la conta dei frame senza sensibili diminuzioni di qualità, soprattutto in confronto all'opera originale su PS4 e PS5. È chiaro che da una conversione disponibile a quasi 4 anni di distanza dal lancio console, ci saremmo aspettati una maggiore granularità nelle opzioni grafiche e, possibilmente, la configurazione totale dei controlli anche con il pad, però davanti a questo ben di dio è davvero difficile lamentarsi. Se ancora non l'avete fatto sulle console PlayStation, giocate assolutamente God of War nella versione PC: è indubbiamente la migliore da vedere e affrontare."