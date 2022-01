Pokémon Unite: trailer annuncia Trevenant, disponibile la prossima settimana

Il roster di Pokémon Unite continua ad espandersi, con TiMi Studios che oggi ha annunciato con un trailer l'arrivo di Trevenant. Il Pokémon erba/spettro sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dalla prossima settimana, per la precisione da giovedì 20 gennaio.

Trevenant rappresenterà la categoria dei Difensori, ovvero lottatori dotati di grande resistenza e che hanno il compito di difendere i compagni di squadra e le porte per impedire agli avversari di segnare punti. Nel video qui sopra, lo vediamo usare mosse di tipo spettro dalla corta distanza, tra cui Maledizione, cariche in avanti e fendenti a forma di martello in grado di stordire i nemici.

Trevenant è una delle tante novità in arrivo nel prossimo futuro per Pokémon Unite. Giusto ieri il producer Masaaki Hoshino ha annunciato che il gioco entrerà a far parte dei Campionati Mondiali Pokémon nel 2022 e che gli sviluppatori stanno lavorando a una nuova modalità competitiva, di cui maggiori dettagli verranno svelati in futuro.

Pokémon Unite è un MOBA free-to-play disponibile su Nintendo Switch, iOS e Android. Nel gioco due squadre formate da cinque Pokémon si danno battaglia, con l'obiettivo di segnare quanti più punti possibili nell'arco di dieci minuti. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Pokémon Unite per Nintendo Switch.

Rimanendo in tema, giusto oggi è arrivato un nuovo corposo video gameplay di Leggende Pokémon Arceus, con tanti nuovi dettagli sul gioco di Game Freak in arrivo questo mese.