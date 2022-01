Pokémon Unite si unirà ai Campionati Mondali Pokémon nel 2022, nuova modalità competitiva in arrivo

Con una lettera pubblicata sul sito ufficiale di Pokémon Unite, il producer Masaaki Hoshino ha annunciato che il MOBA di TiMi Studios entrerà ufficialmente a far parte dei Campionati Mondiali Pokémon nel 2022.

"Siamo lieti di annunciare che Pokémon Unite si unirà ai Campionati Mondiali Pokémon nel 2022!", ha detto Hoshino. "A partire da quest'anno, squadre di Pokémon Unite di tutto il mondo potranno sfidarsi in una stagione di gioco competitivo, da cui emergeranno le squadre che si qualificheranno per i Campionati Mondiali in agosto. Presto verranno comunicati ulteriori dettagli al riguardo."

Pokémon Unite, un'immagine promozionale

Oltre all'ingresso di Pokémon Unite nel circuito competitivo ufficiale del franchise, Hoshino ha stuzzicato la curiosità dei giocatori, affermando che "ci sono tante altre novità in arrivo per rendere il vostro soggiorno sull'Isola di Heos ancora più divertente". Tra queste ci sono nuovi Pokémon giocabili e inoltre è in sviluppo una modalità competitiva che "permetta ai partecipanti di lottare alla pari, a prescindere dal grado dei loro strumenti assegnabili" e di cui maggiori dettagli verranno svelati nel prossimo futuro.

Inoltre Hoshino afferma che a breve sarà disponibile un nuovo Update di Pokémon Unite che renderà il gioco disponibile anche in altre lingue, ovvero hindi, indonesiano, portoghese brasiliano, russo, thailandese e turco.