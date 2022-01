Epic Games Store: gioco gratis del 20 gennaio 2022 annunciato ufficialmente

Epic Games ha annunciato il gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 20 gennaio 2022. La prossima settimana i giocatori avranno la possibilità di reclamare in modo completamente gratuito il seguente videogame: Relicta.

Relicta è un puzzle game in prima persona in stile Portal e The Talos Principles. Nei panni di una scenziata su una base lunare, dovremo manipola il magnetismo e la gravità per completare una serie di livelli. La descrizione ufficiale recita: "Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica in cui dovrai combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per svelare i segreti della Base Chandra. Senza l'aiuto di nessuno, nelle profondità della Luna, la tua mente scientifica è l'unica cosa che potrà mantenere tua figlia in vita..."

"Sepolto nell'oscurità eterna dei crateri lunari esiste un segreto che potrebbe rivendicare la vita di tua figlia oppure cambiare il destino dell'umanità per sempre. Sei pronto ad affrontare le conseguenze finali della tua ricerca?"

Il magnetismo di Relicta

Diteci, cosa ne pensate del gioco gratis dell'Epic Games Store del 20 gennaio 2022?

Infine, vi ricordiamo che in questo momento è già disponibili il gioco gratis di questa settimana. Fino alle 16:59 del 20 gennaio 2022 avremo modo di reclamare il gioco odierno e aggiungerlo in modo definitivo alla nostra libreria.