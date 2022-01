Epic Games Store: gioco gratis del 13 gennaio 2022 disponibile, link per il download

Da ora su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis di oggi, giovedì 13 gennaio 2022. Il titolo in questione è Galactic Civilizations III, uno strategico 4X con ambientazione sci-fi.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 gennaio 2022 dalla pagina dedicata di Galactic Civilizations III, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 20 gennaio, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Galactic Civilizations III è un gioco di strategia 4X sviluppato da Stardock Entertainment. Il giocatore potrà scegliere tra una decina di razze alieni differenti ed espandere il proprio impero galattico utilizzando diplomazia, spionaggio, progressi tecnologici e molto altro ancora.

"Scegli la tua razza tra Umani (Human), Drengin, Altariani (Altarian) e molte altre ancora e conduci la tua civiltà verso un'epoca d'oro... Ricerca nuove tecnologie, progetta navi spaziali e colonizza nuovi mondi mentre affronti minacce e vinci sfide provenienti da fonti nuove e misteriose. Negozia scambi commerciali e trattati, dichiara guerre, spia i tuoi nemici e promuovi i cittadini modello. E quando hai finito, continua a giocare nel ruolo di una delle numerose civiltà aliene, ognuna caratterizzata da una storia, un albero tecnologico, componenti navali e molto altro ancora", recita la descrizione ufficiale del gioco.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Galactic Civilizations III.

Infine, vi segnaliamo che è stato svelato il gioco gratis dell'Epic Games Store della prossima settimana.