The Settlers, vediamo le prime immagini ufficiali

The Settlers, un artwork con tre personaggi

Ubisoft ha pubblicato le prime immagini ufficiali di The Settlers, per mostrare un po' la nuova incarnazione di questa nota serie di strategici, che ha ormai quasi trent'anni sulle spalle. Come già riportato, il gioco sarà lanciato il 17 marzo 2022 in esclusiva su PC, dopo almeno una fase di closed beta, che si svolgerà tra il 20 e il 24 gennaio 2022.

Vediamo le immagini di The Settlers raccolte in una comoda galleria:

Le immagini mostrano una panoramica di un centro cittadino ben sviluppato, in cui sono visibili il magazzino centrale e vari edifici abitativi e produttivi; un artwork con i personaggi delle tre fazioni selezionabili; una rovina, cioè uno dei luoghi in cui può andare a caccia di risorse; i nostri settlers in azione mentre producono; l'inizio di un combattimento in un luogo suggestivo; un artwork generale di presentazione del gioco.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro provato di The Settlers, basato sulla versione closed beta. Per chi fosse curioso, questi sono i contenuti della closed beta: