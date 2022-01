Battlefield 2042: hacker smette di vendere cheat perché “il gioco sta morendo”

Un distributore di cheat a pagamento ha annunciato che interromperà la vendita di "servizi" relativi a Battlefield 2042. Una buona notizia, se non fosse che uno dei motivi di questa decisione è che il "gioco sta morendo". In pratica il numero di utenti attivi è talmente ridotto all'osso che persino offrire cheat a pagamento non è più remunerativo.

Questo peculiare caso è stato condiviso dal noto insider Tom Henderson che su Twitter ha pubblicato uno screenshot dell'annuncio del sopracitato hacker, conosciuto su Discord come Panfyero, dove comunica il termine dei servizi di cheating per Battlefield 2042.

L'hacker spiega che i motivi di questa decisione sono che il gioco attualmente soffre di problemi di performance che non permettono ai cheat di funzionare correttamente e che la maggior parte dei clienti ha smesso di usare le proprie sottoscrizioni perché Battlefield 2042 "sta morendo".

Di conseguenza coloro che hanno una sottoscrizione non potranno rinnovarla alla scadenza, mentre chi ha un abbonamento a vita può decidere di mutarlo per un qualsiasi gioco della serie Call of Duty.

Come riportato nella giornata di ieri, il numero di giocatori di Battlefield 2042 continua a calare rapidamente, tanto che su Steam viene persino superato da Battlefield 1 e V per quanto riguarda gli utenti attivi. Inoltre, Valve sta concedendo dei rimborsi a chi ha acquistato il gioco su Steam, proprio a causa del repentino calo di utenza.