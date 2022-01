God of War su Steam supera i 60.000 giocatori contemporanei, battuto il record di Horizon Zero Dawn

A meno di 24 ore dal debutto su Steam, la versione PC di God of War ha superato quota 60.000 giocatori contemporanei, infrangendo il record registrato da Horizon Zero Dawn e diventando fondamentalmente il gioco dei PlayStation Studios di maggior successo al lancio sulla piattaforma di Valve.

Alle 21:30 di ieri, 14 gennaio, avevamo segnalato come su Steam God of War avesse raggiunto i 48.998 utenti collegati. Nel momento in cui scriviamo, invece, il numero di giocatori contemporanei è salito a 62.264, laddove il record di Horizon Zero Dawn è di 56.557 utenti, anche in questo caso registrato nelle prime 24 ore dal lancio. E non è da escludere che, complice il fine settimana, questi numeri non siano destinati a salire ulteriormente nelle prossime ore.

God of War, un'immagine tratta dal gioco

Anche la percentuale di recensioni positive è salita ulteriormente, passando dal 95% al 97%, segno che l'avventura di Kratos e Atreus sta convincendo praticamente tutti. Tuttavia per avere un quadro completo in tal senso bisognerà attendere ancora qualche giorno, dato che praticamente quasi tutte le recensioni arrivano da utenti che, per ovvi motivi, ancora non hanno completato il gioco.

Come ieri, di seguito vi proponiamo un confronto tra i picchi di giocatori contemporani degli altri giochi PlayStation arrivati su Steam:

God of War - 62.264 (attuale)

Horizon Zero Dawn - 56.557

Death Stranding - 32.515

Detroit: Become Human - 7.218

Rimanendo in tema, un video confronto ha analizzato il framerate della versione PC di God of War con e senza DLSS attivo, appurando un sostanziale aumento delle prestazioni.