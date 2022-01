Giochi più venduti in Giappone nel 2021: la Top 10 è tutta per Nintendo Switch

Famitsu ha condiviso la classifica dei dieci giochi più venduti in Giappone nel corso del 2021, che vede un dominio incontrastato di Nintendo Switch, con i titoli per la console ibrida che si aggiudicano tutte e dieci le posizioni. Al primo posto troviamo Monster Hunter Rise seguito dai remake di Pokémon Diamante e Perla.

Di seguito la top 10 dei giochi più venduti in Giappone nel 2021:

Monster Hunter Rise - 2.350.693 / Nuovo Pokemon Diamante Lucente / Perla Splendente - 2.313.115 / Nuovo Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 1.266.477 / 2.499.500 Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 971.418 / Nuovo Ring Fit Adventure - 904.685 / 2.991.690 Mario Kart 8 Deluxe - 815.174 / 4.272.357 Minecraft - 708,670 / 2.411.591 Animal Crossing: New Horizons - 704.134 / 7.082.237 Mario Party Superstars - 628.538 / Nuovo Super Smash Bros. Ultimate - 610.964 / 4.624.138

Monster Hunter Rise è stato il gioco più venduto in Giappone nel 2021

Come possiamo notare al primo posto c'è Monster Hunter Rise con 2.350.693 copie, ovvero poco meno di 40mila unità in più di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i due remake dei giochi Game Freak di quarta generazione.

Oltre al fatto che la top 10 giapponese è tutta per Nintendo Switch, un altro dettaglio interessante è che solo quattro giochi su dieci sono usciti nel 2021, mentre gli altri sono arrivati nei negozi già da diversi anni, come ad esempio Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate e Animal Crossing New Horizons.

Di recente sono stati svelati anche i dati relativi alle vendite hardware in Giappone nel 2021, con Nintendo Switch che ha venduto 5,3 milioni di unite, praticamente quasi 5 volte tanto quanto le vendite di tutte le altre console messe assieme.