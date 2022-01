Rainbow Six Extraction: trailer presenta le abilità di Rook

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Rainbow Six Extraction dedicato a Rook, uno degli operatori che potremo impersonare in questo sparatutto multiplayer PvE.

Oltre ad aver presentato le caratteristiche dell'avvincente modalità endgame Protocollo Maelstrom di Rainbow Six Extraction, Ubisoft ha pubblicato un video dedicato a Rook, un operatore che offrirà supporto alla propria squadra fornendo piastre corazzate che mitigano i danni dei temibili alieni Archei.

"Rook è stato reclutato dal REACT appositamente per la sua abilità di tiratore. Addestratosi nella Gendarmerie Nationale e successivamente operante nel GIGN, Rook si contraddistingue per la sua adattabilità in situazioni di stress elevato. Le sue piastre corazzate in ceramica-boro incrementano le probabilità di sopravvivenza e l'efficacia in combattimento dell'intera squadra, visto che Rook può condividerle con chi ne ha bisogno", recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e Google Stadia a partire dal 20 gennaio 2022. Al lancio entrerà nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Inoltre grazie al Buddy Pass potrete farci giocare gli amici gratuitamente per 14 giorni.