Jujutsu Kaisen: il cosplay di Nobara di Jams è pronto a prenderci a martellate

Jujutsu Kaisen è una delle serie anime/manga di maggior successo degli ultimi anni, con il recente film prequel trasmesso nelle sale giapponesi che ha registrato incassi da capogiro. Oggi vi proponiamo il cosplay di Nobara Kugisaki realizzato da Jams che è pronta a prendere a martellate qualche spirito malvagio.

Nobara è una dei protagonisti principali dell'opera a tinte dark di Gege Akutami assieme a Yuji Itadori e Legumi Fushigoro. Come tutti gli Stregoni anche Nobara ha uno stile tutto suo per combattere le Maledizioni. Nel suo caso utilizza un martello e dei chiodi infusi della sua energia spirituale, un po' come nei riti voodoo, ma in una chiave molto più violenta. Non a caso Nobara è stata protagonista di alcuni dei combattimenti più cruenti della prima stagione dell'anime.

Jams nel suo cosplay rivive lo scontro con Eso, proponendo quindi una versione un po' malconcia del personaggio. Oltre alla grande cura per acconciatura e il costume, praticamente identico alla controparte originale, possiamo apprezzare la dedizione della cosplayer per ricreare alcuni elementi specifici di questo combattimento, come i due chiodi che Nobara si conficca nel braccio e il vistoso tatuaggio con le rose, che simboleggia la tecnica maledetta di Eso,

Che ne pensate del cosplay di Nobara Kugisaki da Jujutsu Kaisen firmato Jams?