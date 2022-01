L’Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa di Helly Valentine è splendido

Da pochi giorni è disponibile la seconda parte della stagione finale dell'anime L'attacco dei Giganti, che conclude la storia dell'apprezzatissima opera di Hajime Isayama. La modella russa Helly Valentine ha deciso di omaggiare gli ultimi episodi della serie animata con un cosplay di Mikasa Ackerman davvero di ottima qualità.

Il tema "umani contro giganti" di per sé ha molto fascino, ma indubbiamente L'attacco dei Giganti non avrebbe raggiunto la popolarità di cui gode oggi senza una storia interessante e personaggi carismatici. Tra questi ovviamente c'è anche Mikasa, che abbiamo imparato a conoscere bene nel corso degli anni, vedendola diventare nel tempo una combattente fenomenale e inarrestabile, specialmente quando si tratta di proteggere le persone a lei care.

Il cosplay di Helly Valentine si ispira alla tenuta del Corpo di Guarnigione di Mikasa, dunque con l'uniforme dell'esercito, mantellina verde e l'immancabile sciarpa rossa, un capo di vestiario dal valore inestimabile e da cui la ragazza non si separa mai. Il cosplay in generale è di buona qualità e curato nei dettagli, come da tradizione per la modella russa, che in passato è comparsa nelle nostre pagine anche con altri lavori di ottima fattura.

Che ne pensate del cosplay di Mikasa da L'Attacco dei Giganti realizzato da Helly Valentine?