Rainbow Six Extraction: risoluzione e framerate per PS5, Xbox Series X|S e old-gen svelate

A pochi giorni dal lancio di Rainbow Six Extraction, il technical director Bruno Lalonde, ha svelato risoluzione e framerate delle versioni PS5, Xbox Series X|S e console old-gen del nuovo sparatutto multiplayer PvE.

In un'intervista con MP1st, Lalonde afferma che le versioni PS4 e Xbox One standard gireranno a 30fps stabili con risoluzione 1080p, mentre le console next-gen arriveranno a 60fps, con risoluzione 4K e supporto all'HDR.

"Per le console old-gen puntiamo a 30fps solidi e 1080p. Su next-gen siamo a 60fps, con 4K e HDR, e il gioco arriverà fino a 120fps su PC high-end", afferma Alonde.

Rainbow Six Extraction, un'immagine promozionale

Alonde purtroppo non ha aggiunto ulteriori dettagli o se Rainbow Six Extraction su console permetterà agli utenti di scegliere tra diverse modalità grafiche.

Per saperne di più non dovremo attendere a lungo, dato che Rainbow Six Extraction arriverà nei negozi il 20 gennaio. Il gioco sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass sin dal lancio.

Giusto pochi giorni fa abbiamo pubblicato un nuovo provato di Rainbow Six Extraction con le nostre impressioni sul nuovo sparatutto multiplayer basato sugli operatori di Siege, mentre Ubisoft ha pubblicato due trailer dedicati a storia e le varie tipologie di Archei che dovremo affrontare nel gioco.