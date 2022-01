Rainbow Six Extraction disponibile su Xbox Game Pass dal day one per console e PC

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one sia in versione console che PC: lo hanno annunciato Ubisoft e Microsoft, fornendo i dettagli di questa nuova, entusiasmante collaborazione.

In uscita il 20 gennaio, Rainbow Six Extraction potrà dunque essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio su Xbox Series X|S, Xbox One e PC: un'iniziativa davvero interessante, che avrà ripercussioni positive sulla base installata e quindi sulla capacità del gioco di coinvolgere un gran numero di utenti fin da subito.

Peraltro non è la prima volta che Microsoft stringe un accordo simile: lo aveva già fatto con Turtle Rock Studios, gli autori di Back 4 Blood, disponibile anch'esso su Xbox Game Pass dal lancio e caratterizzato da una formula cooperativa simile.

Come sappiamo, in Rainbow Six Extraction avremo modo di controllare gli stessi Operatori di Rainbow Six: Siege, ma in un contesto molto differente: una battaglia contro orde di alieni che stanno provando a invadere il nostro pianeta.

Si passerà dunque dall'antiterrorismo alla fantascienza, partendo dalle stesse solide basi e offrendo ai giocatori una campagna cooperativa per tre partecipanti in cui sfruttare l'equipaggiamento e le abilità di ogni personaggio per portare a termine i difficili incarichi.