Ubisoft+ in arrivo su Xbox, la casa francese promette dettagli a breve

Ubisoft+ approderà sulle console Xbox: lo ha rivelato la casa francese su Twitter contestualmente all'annuncio di Rainbow Six Extraction su Xbox Game Pass dal day one, promettendo ulteriori dettagli a breve.

Lo scorso marzo circolavano voci secondo cui Microsoft ha provato a portare Ubisoft+ su Xbox Game Pass, ma non è (ancora) di questo che si parla, piuttosto brevemente, nel post pubblicato dalla casa francese su Twitter.

Per il momento Xbox Game Pass non viene infatti nominato ed è dunque possibile che l'abbonamento diventi accessibile dai possessori di Xbox in maniera del tutto simile a come accaduto all'inizio a EA Play... che tuttavia poi è finito su Game Pass, quantomeno nella sua versione meno ricca.

Insomma, non si scappa: il servizio Microsoft è così centrale all'interno dell'ecosistema Xbox che difficilmente Ubisoft+ verrà introdotto in maniera tradizionale, senza appunto includerlo in qualche modo nell'abbonamento.

Per chi ancora non lo conoscesse, Ubisoft+ è una piattaforma digitale disponibile al momento solo su PC, che consente di scaricare tutti i titoli del publisher fin dal day one a fronte di una spesa pari a soli 14,99€ al mese.