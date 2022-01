PS5 e PS4: l’integrazione di Discord nel PSN potrebbe essere imminente

Il 2022 potrebbe iniziare con un'ottima notizia per i giocatori che amano particolarmente i titoli multiplayer o scambiare quattro chiacchiere con gli amici mentre giocano. Stando a un'immagine che sta circolando in rete nelle ultime ore, un utente sembrerebbe essere riuscito ad accedere a un'opzione per collegare il suo account PSN a Discord, il che suggerisce l'imminente integrazione dei servizi della piattaforma su PS5 e PS4.

A maggio dell'anno scorso, Sony aveva annunciato un partnership con Discord, con l'obiettivo di integrarne i servizi sulle sue console per "consentire ad amici, gruppi e comunità di stare in contatto, di divertirsi e di comunicare più facilmente mentre giocano insieme". Per chi non lo sapesse, Discord, tra le altre cose, permette infatti di organizzare chat di gioco in maniera semplice e funzionale. Inoltre darebbe modo anche a giocatori su piattaforme diverse di comunicare nella stessa chat vocale, un aspetto sicuramente molto importante ora che sempre più titoli multiplayer permettono il crossplay.

Come accennato in apertura l'immagine qui sopra potrebbe essere un indizio del fatto che l'integrazione di Discord ai servizi del PlayStation Network potrebbe essere imminente, dato che in ogni caso è prevista per i primi mesi del 2022.

A questo punto non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Sony e Discord, che potrebbero non farsi attendere a lungo.

Rimanendo in casa Sony, oggi sono state annunciate le specifiche tecniche di PlayStation VR2 e presentato Horizon Call of the Mountain.