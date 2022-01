PlayStation VR2, video della presentazione al CES 2022 con Jim Ryan

PlayStation VR2 è stato presentato al CES 2022 da Jim Ryan e qui sopra potete vedere il video dell'evento, in cui il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha di fatto annunciato il nome ufficiale del nuovo visore per la realtà virtuale e le sue specifiche.

L'intervento di Ryan è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione delle caratteristiche tecniche di PlayStation VR2 sul PlayStation Blog, mentre sempre sul palco del CES 2022 è stato annunciato Horizon: Call of the Mountain con un teaser.

"Innovazione per PlayStation significa che dobbiamo essere in prima fila nell'esplorare nuove tecnologie capaci di offrire esperienze di intrattenimento inedite", ha detto Ryan. "La realtà virtuale è al centro di questa filosofia."

PlayStation VR2, il nome ufficiale annunciato al CES 2022

"Con la prossima generazione di VR per PS5 il nostro obiettivo è di fornire l'esperienza di intrattenimento definitiva per i giocatori. Oggi sono felice di poter annunciare il nome ufficiale del nostro sistema di realtà virtuale next-gen: PlayStation VR2. I nostri controller next-gen verranno chiamati Sense Controller."

"PlayStation VR2 introdurrà una nuova generazione di giochi in realtà virtuale, che consentiranno agli utenti di percepire un maggiore senso di presenza e di lasciarsi coinvolgere ancora di più nei mondi virtuali non appena indossano il visore e impugnano i controller."

"PlayStation VR2 metterà la potenza della tecnologia e la creatività degli sviluppatori al servizio dei giocatori, il che si tradurrà in esperienze capaci di suscitare un ampio spettro di emozioni. Il visore utilizzerà le soluzioni più sofisticate per un'esperienza davvero next-gen."