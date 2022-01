Amouranth bannata da Just Dance: hacker ha modificato il nome del suo account in un'offesa sessista

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha subito un altro attacco hacker, dopo quello al suo server Discord che ha portato al ban di decine di suoi fan: qualcuno è penetrato nel suo account di Just Dance, modificando il suo nickname in "Twitch Slut", un'offesa sessista, evidentemente non tollerata dal sistema di monitoraggio dei contenuti del gioco, che le è costata il ban.

Amouranth è la streamer di maggior successo su Twitch, resa famosa da contenuti come i live stream dalla sua Jacuzzi o quelli ASRM soft erotici. La connotazione fortemente sessualizzata del suo lavoro l'ha messa in rotta di collisione con una frangia particolarmente moralista di giocatori, che fa di tutto per avversarla e farla cacciare da Twitch e dagli altri social network in cui è presente. Il "dispetto" di Just Dance è solo l'ultimo di una lunga serie.

Come fatto notare da Amouranth stessa, siamo nei primissimi giorni del 2022 e già ha subito l'hacking di due account. Probabilmente è un record per una qualsiasi personalità del web.

La nostra però non si è data per vinta e ha chiesto hai suoi fan di contattare l'account di Just Dance tramite Twitter per richiedere la riattivazione del suo account, così da riavere tutti i suoi record.