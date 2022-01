Ubisoft+ non sarà incluso in Xbox Game Pass, arriva la conferma

Ubisoft+ non sarà incluso in Xbox Game Pass: la conferma arriva direttamente dal publisher, che ha dovuto chiarire la questione per via del fatto che molti utenti avevano capito (o speravano) che il servizio rientrasse nell'abbonamento Microsoft.

In effetti l'annuncio, nella sua brevità, era chiaro: Ubisoft+ arriverà su Xbox e verranno rivelati ulteriori dettagli a breve, come ha ribadito la casa francese. Non tutte le speranze sono perdute, ma bisognerà appunto avere un po' di pazienza.

"Ubisoft+ richiederà un abbonamento separato rispetto al Game Pass, ma fate attenzione perché arriveranno ulteriori novità e le date di lancio", ha scritto Ubisoft in risposta a un utente che chiedeva appunto se il servizio sarebbe stato incluso in quello Microsoft.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, esiste la concreta possibilità che Ubisoft+ parta appunto come un servizio separato rispetto a Xbox Game Pass, con una sottoscrizione mensile per i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One, ma che a un certo punto le cose cambino.

Si tratta in effetti del percorso che è stato fatto da Electronic Arts con EA Play, sebbene in quel caso fossero già previsti diversi tier e l'abbonamento incluso in Xbox Game Pass Ultimate sia quello riservato alle console.

A proposito di collaborazioni fra Ubisoft e Microsoft, è di pochi minuti fa la notizia che Rainbow Six Extraction sarà disponibile su Xbox Game Pass dal day one, sia in versione console che PC.