CES 2022: i nuovi Lenovo ThinkPad X1 con processori Intel di dodicesima generazione

Lenovo ha aggiornato un gran numero di prodotti in vista del 2022, compresa ovviamente la gettonata linea ThinkPad che nel 2022 conterà il Lenovo ThinkPad X1 Carbon di decima generazione con diagonale 14 pollici, il convertibile Lenovo ThinkPad X1 Yoga di settima generazione con diagonale 14 e il Lenovo Thinkpad X1 Nano di seconda generazione con diagonale 13 pollici. Tutti destinati a compiere un bel passo in avanti in potenza grazie ai processori Intel di dodicesima generazione. Tra l'altro parliamo di modelli che vanno fino ai top di gamma, sebbene nelle varianti da 15 e 28 W, con 14 core a disposizione di laptop ultraportatili dal peso e dalle dimensioni contenute.

Certo, in quanto a grafica si accontentano della GPU integrata delle CPU Intel, ma è bene ricordare si tratta di laptop professionali. Ed è questa l'ottica in cui vanno inquadrati la possibilità di montare fino a 32 GB di memoria DDR5 e tutto il contorno che include fotocamera Computer Vision IR, array di microfoni a 360 gradi con cancellazione del rumore, lettore di impronte digitali, otturatore telecamera, certificazione militare MIL-STD-810H e opzioni con processori Intel di dodicesima generazione di tipo vPro.

Il Lenovo ThinkPad X1 Yoga è il più pesante dei tre, ma è anche il più versatile

Il Thinlkpad X1 Nano, va detto, manca dello slot Kensington e manca anche della tecnologia maatch-on-chip per la lettura delle impronte, oltre ad accontentarsi di una batteria da 49.6 Wh contro quella da 57 Wh dei fratelli maggiori, ma d'altronde pesa appena 970 grammi ed è questo particolare a renderlo speciale in combinazione con la possibilità di montare un hardware decisamente potente. Questo nonostante la mancanza di un'opzione OLED per lo schermo, presente invece nel caso dello Yoga, che arriva a 4K, e del Carbon, che arriva a 2.8k.

A tutto questo si aggiungono poi tecnologie per la collaborazione, audio Dolby Atmos con Dolby Voice, connettività completa con WiFi 6E, Bluetooth 5.2, supporto per eSIM e Nano Sim 5G sub-6 (CAT20), 4G LTE (CAT16) e 4G LTE (CAT4) e 2 porte Thunderbolt per tutti i modelli della serie.

Scheda tecnica ThinkPad X1 Yoga, X1 Carbon e X1 Nano