Rainbow Six Extraction: i requisiti per PC, dai minimi a quelli Ultra in 4K

Ubisoft ha annunciato i requisiti di sistema di sistema della versione PC di Rainbow Six Extraction , partendo da quelli minimi per giocare a 1080p fino ad arrivare a quelli consigliati per il 4K al massimo delle potenzialità.

High 1440p

CPU : Intel i5-8400 // AMD Ryzen 5 2600X

: Intel i5-8400 // AMD Ryzen 5 2600X GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB // AMD RX 5600CT 6GB

: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB // AMD RX 5600CT 6GB RAM : 16GB (Dual-channel setup)

: 16GB (Dual-channel setup) Sistema Operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Spazio di archiviazione: 85GB

Ultra 2160p

CPU : Intel i9-9900K // AMD Ryzen 7 3700X

: Intel i9-9900K // AMD Ryzen 7 3700X GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 10GB // AMD RX 6800XT 16GB

: Nvidia GeForce RTX 3080 10GB // AMD RX 6800XT 16GB RAM : 16GB (Dual-channel setup)

: 16GB (Dual-channel setup) Sistema Operativo : Windows 10/11 64-bit

: Windows 10/11 64-bit Spazio di archiviazione: 85GB (+9GB per texture HD)

Rainbow Six Extraction, un'immagine tratta dal gioco

Come possiamo notare dai requisiti pubblicati da Ubisoft per raggiungere i 4K con tutti i settaggi al massimo serve per forza di cose una configurazione molto performante. Mentre chi si accontenta dei 1080p e 60fps può giocare tranquillamente con una GTX 1660 o anche con una GPU meno performante a patto di scendere a qualche compromesso.

La versione PC di Rainbow Six Extraction supporta i monitor widescreen e il multi-monitor, così Nvidia Reflex, il DLSS e il ray tracing.

Vi ricordiamo che Rainbow Six Extraction sarà disponibile per PC, così come per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One dal 20 gennaio. Il gioco farà parte del catalogo di Xbox Game Pass per console e PC sin dal lancio e supporta il cross-play e cross-progression.