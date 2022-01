Far Cry 6, il DLC Pagan: Control ha una data di uscita ufficiale

Pagan: Control, il secondo DLC di Far Cry 6, ha una data di uscita ufficiale: sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia a partire dall'11 gennaio, senza costi aggiuntivi per i possessori del Season Pass oppure come acquisto separato.

Se avete letto la nostra recensione di Vaas: Insanity, saprete che la formula messa a punto da Ubisoft per questi DLC ha decisamente senso per i fan della serie Far Cry alla ricerca di un abbondante fanservice, e l'avventura con protagonista Pagan Min non farà sicuramente eccezione.

"I giocatori potranno vestire i panni di Pagan Min, l'iconico cattivo di Far Cry 4, in una nuovissima esperienza ispirata al genere roguelite che si svolge nelle profondità della psiche tormentata del cattivo", si legge nel comunicato ufficiale.

Pagan: Control, il protagonista Pagan Min

"Mescolando azione intensa e narrazione, Pagan: Control offrirà ai giocatori un'opportunità unica di esplorare la mente di Pagan, conoscere meglio il suo passato e affrontare volti familiari mentre lotta per liberarsi dal suo ciclo di colpe e rimpianti."

"Joseph: Collapse, il terzo e ultimo DLC che uscirà come parte del Season Pass, sarà disponibile nel corso dell'anno e permetterà ai giocatori di immergersi nella mente del cattivo di Far Cry 5."