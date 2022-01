The Elder Scrolls Online: il teaser trailer della nuova espansione, reveal a fine gennaio

Bethesda e ZeniMax Online Studios hanno pubblicato un teaser trailer cinematografico che introduce la prossima espansione di The Elder Scrolls Online. Il reveal completo è fissato per il 27 gennaio alle 21:00 italiane su Twitch.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player qui sopra, mostra alcune navi mentre cercano di raggiungere una città costiera, che probabilmente farà da sfondo alle vicende della nuova avventura di The Elder Scrolls Online, ma prima di arrivare a destinazione l'equipaggio si trova a dover fare i conti con un'insidiosa tempesta.

Per il momento la nuova espansione non ha un nome, né sono stati svelati ulteriori dettagli, come ad esempio in quale area di Tamriel sarà ambientata. Il team di Bethesda in compenso parla di "un mondo mai visto prima d'ora e una storia che deve essere ancora raccontata", il che potrebbe stuzzicare la curiosità dei giocatori.

L'appuntamento per il reveal della nuova espansione di The Elder Scrolls Online è fissato per le 21:00 di giovedì 27 gennaio su Twitch a questo indirizzo.