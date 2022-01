Nobody Saves the World, trailer e uscita per il nuovo gioco dal team di Guacamelee!

Nobody Saves the World, il nuovo gioco dagli autori di Guacamelee!, si mostra con un trailer che annuncia la data di uscita su PC e Xbox, fissata al 18 gennaio. Il titolo sarà disponibile dal day one su Xbox Game Pass.

Annunciato lo scorso marzo, Nobody Saves the World è un originale action RPG in cui potremo assumere quindici forme differenti, ognuna dotata di abilità e caratteristiche peculiari, affrontando le insidie di scenari procedurali.

"Mescola le abilità in modi imprevisti per sbloccare e portare a termine missioni sempre più impegnative", si legge nella sinossi ufficiale. "Esplora un vasto oltremondo (per conto tuo o con un amico o un'amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e salvare il mondo!"

Nobody Saves the World, il personaggio è accerchiato dai nemici

Abbiamo provato Nobody Saves the World alcuni giorni fa, apprezzando lo stile fantasy e la meccanica delle trasformazioni, che aggiunge spessore al gameplay insieme a un solido sistema di progressione.

"Il tocco di Drinkbox si vede nella notevole cura riservata alla grafica ma anche nel gameplay ben ragionato, in grado di emergere tra i tanti concorrenti nell'ambito action RPG con delle idee apparentemente piccole ma ben congegnate come le trasformazioni e la progressione stratificata e costante del protagonista", ha scritto nell'articolo il nostro Giorgio Melani.