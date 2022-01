CES 2022: i nuovi Lenovo ThinkBook con CPU Intel Alder Lake e un modello panoramico a due schermi

La linea Lenovo ThinkBook è pensata andare incontro a esigenze trasversali, che siano lavorative, legate alla fruizione di media o anche al casual gaming, grazie alla GPU Nvidia GeForce RTX 2050 opzionale per i ThinkBook 14 e il ThinkBook 16. Il tutto valorizzato dall'audio Dolby Atmos, nel caso del ThinkBook 13x firmato da Harman/Kardon, e potenziato dal passaggio ai processori Intel di dodicesima generazione che garantiscono un passo in avanti nella potenza computazionale, nella reattività e anche nella grafica integrata.

Ma a rendere questa serie ancora più versatile ci pensa anche un modello tutto nuovo, il ThinkBook Plus di terza generazione che pur mantenendo il nome di una serie esistente cambia completamente marcia. Dallo schermo esterno con effetto E Ink si passa a un o schermo secondario da 8 pollici, con penna integrata ColorKing Plus e librerie Pantone, che trova posto a destra della tastiera, facendo sia da tavoletta che da blocco note digitale. Ma si tratta di un vero schermo, tra l'altro con buona definizione visti gli 800x1200 pixel, che tra l'altro non comporta sacrifici per la tastiera. Anche perché l'altra particolarità del nuovo ThinkBook Plus, infatti, è quella di avere uno schermo principale panoramico con formato 21:10 da 17.3 pollici.

Il ThinkBook Plus di terza generazione cambia marcia puntando sulla combinazione tra schermo panoramico e secondo schermo touch

Tra l'altro parliamo di uno schermo con risoluzione 3072x1440 e refresh da 120 Hz, come quello da 2.5K del ThinkBook 16, che garantisce quindi una buona definizione e transizioni fluide. Tutto al servizio di un flusso di lavoro molto elevato permesso dall'incremento della superficie di lavoro e dal doppio display. Il tutto con l'aggiunta del potersi godere anche un film panoramico senza bande nere e senza grandi sacrifici. La dotazione, infatti, è all'incirca la stessa dei modelli base e include gli altoparlanti Harman/Kardon come il piccolo ma lussuoso ThinkBook 13X. Ma qualcosina manca a si tratta di una porta Thunderbolt 4 dell'opzione per la GPU discreta.

Scheda tecnica ThinkBook Plus di terza generazione