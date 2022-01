HBO Max a quota 73,8 milioni di abbonati, ma Netflix e Disney+ dominano ancora

HBO Max ha raggiunto quota 73,8 milioni di abbonati, ma il servizio di casa Warner per il momento non impensierisce Netflix e Disney+, che viaggiano rispettivamente a 213 e 118 milioni di utenti iscritti.

La piattaforma streaming di proprietà di AT&T sembra aver trovato la quadra per quanto concerne la distanza temporale fra l'uscita al cinema e l'introduzione nel catalogo dei nuovi film Warner Bros., vedi ad esempio The Batman che arriverà su HBO Max dopo 46 giorni.

Tuttavia il lancio immediato di potenziali blockbuster come Dune e Matrix Resurrections (recensione) ha per il momento contribuito a far aumentare il numero di abbonati, che hanno raggiunto appunto i 73,8 milioni.

Come dettto, Netflix e Disney+ sono al momento in testa e sarà davvero difficile raggiungerli, anche perché nelle "retrovie" la battaglia infuria e dietro HBO Max troviamo Peacock con 54 milioni di abbonati, Paramount+ con 47 milioni e Hulu con 43,8 milioni.

HBO Max non è ancora disponibile in Italia né sappiamo quando lo sarà: il servizio è approdato in Europa a ottobre ma non ci sono ancora notizie su come potremo vederlo anche qui da noi.