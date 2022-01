Yu-Gi-Oh! Master Duel: video gameplay con single player, menu di gioco e personalizzazione

Konami ha pubblicato due video gameplay di Yu-Gi-Oh! Master Duel che presentano la modalità single player, menu di gioco e la personalizzazione del profilo.

Il filmato che trovate qui sopra mostra la modalità singleplayer. Non manca ovviamente un tutorial utile per imparare le regole base del complesso gioco di carte tramite una serie di sfide pratiche. Una volta imparate le basi potrete cimentarvi in varie campagne, ognuna caratterizzata da un tema particolare, che approfondisce la lore dietro le carte.

Il video qui sotto invece è dedicato al menu di gioco principale, dal quale i giocatori potranno modificare l'icona del profilo, il proprio titolo e impostare la creatura da mostrare nella schermata principale. È possibile inoltre visualizzare i replay dei match precedenti e visionare le statistiche di gioco.

Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), iOS e Android, con pubblicazione prevista per questo inverno. Il gioco include oltre 10.000 carte da sbloccare, supporterà la risoluzione 4K, anche sui dispositivi mobile compatibili, crossplay e cross-save.