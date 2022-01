CES 2022: annunciato il più sottile televisore Mini LED da 85 pollici di TCL

TCL ha investito molto sui Mini LED e sta lottando per distinguersi in un anno che vedrà la tecnologia di illuminazione diffondersi a macchia d'olio. Da qui la necessità di tirare fuori prodotti in grado di catturare l'attenzione, come il nuovo televisore che TCL svelerà in questi giorni nel suo stand del CES 2022, consentendo di osservare da vicino vicino il prototipo di uno schermo schermo che vanta uno spessore di 3.9 millimetri nonostante l'abbondante diagonale di 85 pollici e 2000 zone di local dimming.

Ma non è l'unica novità in ambito Mini LED di TCL che per il 2022 ha promesso TV 4K da 144 Hz con oltre 1000 zone di local dimming e un supporto decisamente migliorato per il gaming. Si parla infatti di Variable Refresh Rate, di supporto esplicito AMD FreeSync su alcuni modelli e dell'Auto Low Latency Mode, altra tecnologia fondamentale per il gaming grazie alla riduzione latenza. Da non dimenticare inoltre la menzione di televisori in grado di mandare a schermo 4 input diversi e il TCL Game Center con integrazione di Google Stadia che permetterà di giocare con il servizio Google usando uno smartphone come controller.

Inoltre, tornando al CES 2022, nello stand TCL ci sono anche monitor, dispositivi mobile, occhiali AR e un sacco di tecnologie per la smart home, con l'IoT che rientra tra gli interessi principali di TLC. Tanto da aver creato l'ecosistema Matter che punta a diventare uno standard per l'intero settore, facilitando l'interconnessione tra più oggetti e dispositivi in favore dei consumatori.