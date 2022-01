Genshin Impact: in arrivo 4 skin alternative per Mona, Jean, Rosaria e Amber

miHoYo ha annunciato che nel prossimo futuro introdurrà in Genshin Impact quattro skin alternative per altrettanti personaggi, ovvero Jean, Amber, Rosaria e Mona.

Potrete vedere un'anteprima dei nuovi outfit nell'immagine pubblicata da miHoYo qui sotto. Come è possibile notare non si tratta di costumi che stravolgono il design dei personaggi, specialmente per quanto riguarda Amber e Jean. Un po' più elaborati invece quelli di Rosaria e Mona, che aggiungono o modificano alcuni dettagli, pur rimanendo molto fedeli alle skin originali.

Al momento miHoYo non ha annunciato la data di uscita di queste nuove skin di Genshin Impact, né se saranno gratuite, ma ha confermato che si trattano di outfit alternativi che non andranno a sostituire quelle originali... perlomeno in occidente. Nei server cinesi infatti queste rimpiazzeranno in toto quelle standard, cosa che ha generato più di qualche perplessità.

miHoYo non ha spiegato i motivi dietro questa scelta, ma probabilmente si tratta di una forma di censura, dato che le nuove skin mostrano meno "pelle" di quelle originali. In Cina infatti le restrizioni sono particolarmente più aspre rispetto all'occidente e in passato anche altri giochi, come ad esempio League of Legends e Gwent, hanno dovuto modificare alcuni elementi per non incappare in sanzioni e restrizioni da parte del governo locale.