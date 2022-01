PS5: altri giochi Square Enix in esclusiva temporale in arrivo, per un giornalista di VGC

Stando alle affermazioni di Jordan Middler, giornalista di Video Games Chronicles, Square Enix ha in cantiere uno o più giochi in esclusiva temporale console per PS5 oltre a Forspoken e Final Fantasy 16, con i reveal ufficiali che potrebbero non farsi attendere a lungo.

La soffiata da parte di Middler è arrivata pochi minuti fa sui forum di ResetEra, dove il giornalista commentando l'inclusione di Rainbow Six Extraction nel catalogo di Xbox Game Pass ha dichiarato:

"È interessante vedere Ubisoft schierarsi sempre più con Xbox in questa generazione mentre Square Enix è saldamente dalla parte di Sony, anche oltre a ciò che è noto pubblicamente (Forspoken, Babylon's Fall e Final Fantasy 16 ndr)"

Final Fantasy 16, uno dei giochi in esclusiva temporale per PS5 di Square Enix

Con un secondo messaggio Middler ha successivamente affermato che per degli annunci ufficiali "non dovrete attendere a lungo", senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli in merito.

Aggiornamento:

In seguito Middler ha dichiarato di essere sorpreso che non ci sia stato un annuncio al riguardo già ai The Game Awards 2021 e che, stando alle sue fonti, tra i progetti in cantiere non c'è un "Final Fantasy VR" per PlayStation VR2.

Middler ha anche aggiunto che crede che molti dei giochi Square Enix arriveranno su Xbox, ma probabilmente non quelli della serie Final Fantasy, dato che "Sony vuole che PlayStation sia la casa di Final Fantasy per questa generazione", citando in seguito l'esempio di Final Fantasy 7 Remake, che come sappiamo tuttora non è disponibile sulle console di casa Microsoft.

Come al solito consigliamo di prendere con i guanti indiscrezioni simili, dato che non è possibile verificarne la veridicità. Detto questo, se la soffiata di Middler si rivelasse corretta ne sapremo di più nel prossimo futuro.