Nobody Saves the World, il provato di un'avventura trasformista

In questo caso, il team si è cimentato in una bizzarra avventura in stile Zelda che ha però molte caratteristiche da RPG, improntata su una meccanica di gameplay alquanto originale: la possibilità di trasformare il protagonista in varie creature, consentendo così approcci diversi e anche stili di gioco differenti. Di base, rimane sempre una sorta di action adventure con elementi RPG visto dall'alto, ma Nobody Saves the World assume sfumature alquanto differenti in base alla forma assunta dal protagonista, in questo senso riprendendo anche caratteristiche dal metroidvania visto che il trasformismo di base consente di aprire nuove strade e raggiungere punti della mappa possibili soltanto modificando l'aspetto e le capacità del personaggio principale.

Il gioco non ha ancora una data di uscita precisa ma dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2022 direttamente su Xbox Game Pass al lancio e, da quanto è possibile vedere da questa versione di prova, sembra in stato avanzato di sviluppo visto che appare già estremamente pulito e rifinito. Gli sviluppatori, d'altra parte, non sono proprio dei novellini: nonostante siano rimasti saldamente ancorati allo stile produttivo tipicamente indie, i DrinkBox Studios sono responsabili di giochi molto significativi e conosciuti in questo ambito, come i due Guacamelee che sono ancora ricordati fra i migliori metroidvania impostati sull'azione platform.

Tra le iniziative più interessanti associate ai The Game Awards 2021 c'è una bella ondata di demo lanciate su Xbox appositamente per questa occasione. Tra queste abbiamo provato Nobody Saves the World , che si presenta come uno dei progetti indie più interessanti del prossimo periodo.

La storia di Nessuno

Nobody Saves the World, un'immagine che mostra alcuni bizzarri personaggi

Prendendo chiaramente in giro i cliché del genere, la storia di Nobody Saves the World parte con uno sconosciuto personaggio che si risveglia nel letto di una catapecchia malmessa, ovviamente affetto da amnesia totale. Girando per il villaggio circostante, veniamo a sapere che il Regno è minacciato da misteriosi mostri invasori e che il grande protettore della zona, il Mago Nostramagus, è sparito senza lasciare traccia. Questo è quanto ci riferiscono i primi NPC non senza far presente al protagonista che, va bene l'amnesia, ma almeno un paio di pantaloni se li potrebbe mettere, tanto per far capire quale sia il tono generale del gioco.

Il nostro eroe sconosciuto, che rimane noto semplicemente come "Nobody" (ecco spiegato il senso del titolo), nel giro dei primi minuti si ritrova prima scambiato per uno stagista del grande mago, poi per un sospettato del rapimento di quest'ultimo e infine lanciato senza troppi riguardi dentro a una cella fetida.

La fuga dalla prigione rappresenta la prima delle tante missioni da affrontare e avviene solo dopo il completamento di alcune semplici subquest e lo sblocco della prima trasformazione, che ci consente di diventare un topo. Si parte dunque da un primo esperimento per capire il funzionamento delle mutazioni di forma e di tutto il gameplay: il topo in questione è in grado di attraversare passaggi estremamente angusti e attaccare mordendo, cosa che gli consente di affrontare il primo dungeon fino al suo boss finale, potendo poi fuggire all'esterno e dare il via all'avventura vera e propria. La demo si estende poi a parte del villaggio circostante e porta fino al Castello, in un paio d'ore di gioco che consentono di capire bene il gameplay di Nobody Saves the World e perché si tratti di un gioco davvero molto interessante, visto che è difficile non farsi prendere subito dai suoi meccanismi.