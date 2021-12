Chocobo GP, data di uscita e trailer per il gioco tra Mario Kart e Final Fantasy

Chocobo GP ha infine una data di uscita e arriverà su Nintendo Switch il 10 marzo 2022, portando personaggi ed elementi della serie Final Fantasy in un inedito contesto da racing game arcade in stile Mario Kart.

Vediamo la data di uscita in un nuovo trailer di presentazione pubblicato oggi da Square Enix, che mostra varie scene di questo interessante gioco che presenta una digressione inedita del mondo di Final Fantasy sullo stile del kart racing. La fonte d'ispirazione è alquanto palese: vari personaggi tratti dalla serie Square Enix possono utilizzare veicoli vari o pattini per gareggiare tra loro all'interno di circuiti ispirati anch'essi all'universo di Final Fantasy.

Il sistema di guida è ovviamente molto arcade e si basa anche sull'utilizzo di accelerazioni improvvise e power-up. È presente il multiplayer offline e online per un massimo di 64 giocatori con tornei ad eliminazione diretta, oltre a una Campagna single player con una vera e propria modalità Storia che consente di sbloccare i contenuti del gioco. Sono comunque presenti varie modalità che consentono di affrontare Chocobo GP in diverse maniere.

È peraltro prevista una versione Lite che sarà distribuita gratis come free-to-play, sulla quale arriveranno ulteriori informazioni in seguito. Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Chocobo GP pubblicata lo scorso ottobre, dopo i primi dettagli da Square Enix diffusi il mese precedente, a breve distanza dall'annuncio ufficiale da parte del publisher.