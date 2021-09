Chocobo GP per Nintendo Switch, primi dettagli da Square Enix

Chocobo GP approderà su Nintendo Switch nel corso del 2022 e Square Enix ha fornito con un comunicato ufficiale i primi dettagli su questo simpatico e coloratissimo racer.

Annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct, Chocobo GP "metterà alla prova i giocatori su circuiti ambientati in luoghi ben conosciuti delle serie Chocobo e Final Fantasy."

"In questa nuova avventura, Chocobo e i suoi amici gareggeranno in un campionato di corse per ricevere una ricompensa incredibile: qualsiasi cosa desiderino!"

Chocobo GP includerà un sacco di feature entusiasmanti, tra cui: