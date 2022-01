Il futuro di PS5 tra PlayStation VR2, giochi multiplayer e più di 25 esclusive in sviluppo

Poche ore fa approfittando della vetrina del CES 2022, Sony ha svelato le specifiche tecniche di PlayStation VR2, offrendoci dunque un primo assaggio di quello che sarà il visore per la realtà virtuale di PS5. Al tempo stesso, Jim Ryan, presidente di SIE, ci ha gentilmente aggiornato sull'attuale potenza di fuoco dei PlayStation Studios, che dopo le numerose acquisizioni degli ultimi mesi conta ben 17 studi, molti dei quali lavorano a più progetti contemporaneamente. Parliamo infatti di più di 25 esclusive per PS5 in lavorazione (dato, anche in questo caso, gentilmente offerto dallo stesso Ryan lo scorso novembre).

Insomma, dopo una seconda metà del 2021 un po' sottotono, Sony ha iniziato l'anno agguerrita e tra VR ed esclusive ancora da annunciare, per i giocatori PlayStation il 2022 si prospetta un'annata particolarmente frizzante. Cosa possiamo aspettarci dunque dal futuro di PS5? Non abbiamo la sfera di cristallo, ma proveremo a fare un riassunto di cosa potenzialmente ha in serbo Sony per i suoi giocatori basandoci su quanto sappiamo finora.

Piuttosto che iniziare dalla grande novità del giorno, ovvero PlayStation VR2, facciamo il giro largo e partiamo dalla scuderia dei PlayStation Studios che, come accennato in precedenza, si è espansa notevolmente. Questo significa più giochi, ovviamente, ma potenzialmente anche un'offerta più variegata rispetto al passato, laddove nelle due precedenti generazioni Sony ha puntato maggiormente su esperienze single player, che comunque siamo certi continueranno a ricoprire un ruolo di prima importanza nel futuro di PlayStation.

Ne abbiamo già parlato nei mesi scorsi, Sony sembrerebbe essere intenzionata ad allargare i propri orizzonti anche al mercato dei giochi multiplayer. Sappiamo per certo che Naughty Dog sta lavorando alla modalità multigiocatore di The Last of Us, che a quanto pare sarà free-to-play stando a un'indiscrezione emersa nelle ultime ore, così come PlayStation London Studio, Firesprite e Insomniac Games stanno realizzando dei titoli multiplayer. Alla lista forse possiamo aggiungere anche Sony Bend e Guerrilla Games che nei mesi scorsi hanno pubblicato degli annunci di lavoro per cercare esperti di infrastrutture e servizi online.

Non solo multiplayer, ma anche realtà virtuale. Proprio poche ore fa abbiamo visto il primo gioco per PlayStation VR2 dei PlayStation Studios, ovvero Horizon Call of the Mountain, co-prodotto da Guerrilla Games e Firesprite. Al momento non sappiamo di preciso chi sta lavorando a cosa, ma è altamente probabile che anche altri team dei PlayStation Studios stanno sviluppando giochi per PlayStation VR2, che per forza di cose avrà bisogno di una softeca accattivante per spingere i possessori di PS5 ad acquistare la periferica.

A proposito del nuovo visore per la realtà virtuale di PS5, come accennato in apertura oggi Sony ha svelato le specifiche tecniche di PlayStation VR2. Una mossa sicuramente astuta, in quanto l'annuncio è stato fatto al CES 2022, la manifestazione più importante per l'elettronica di consumo e dunque una vetrina perfetta. Inoltre ciò permetterà a Sony di dare maggiore spazio a giochi VR, design e funzionalità della periferica quando deciderà di presentare il prodotto in pompa magna.

Nella nostra news dedicata trovate tutti i dettagli sulle specifiche tecniche di PlayStation VR2, ma per fare un breve riassunto, il visore monta due display OLED 4K HDR, con 110 gradi di campo visivo e refresh rate di 90/120 Hz. La periferica traccerà l'utente e i controller con 4 videocamere integrate, dunque senza il bisogno di utilizzare una videocamera esterna. Il visore inoltre sfrutterà dei nuovi controller, i PlayStation VR2 Sense, che sfrutteranno grilletti adattivi e feedback aptico per offrire un coinvolgimento ancora maggiore, un po' come abbiamo già visto con il Dualsense. Un ottimo potenziale dal punto di vista tecnologico, controbilanciato dal fatto che PlayStation VR2 non è un dispositivo Wireless ma si interfaccia a PS5 con un singolo cavo USB-C, ma siamo comunque avanti anni luce rispetto al precedente modello.

Insomma, un hardware promettente non c'è che dire, che ha il potenziale di sdoganare la realtà virtuale, ma ci sono ancora tante incognite da valutare, come prezzo, periodo di lancio e supporto software. La più grande sfida per PlayStation VR2 sarà rimuovere le barriere di accesso alla VR, con un dispositivo accattivante dal punto di vista tecnologico ma anche del prezzo. Sarà fondamentale poi creare una line-up di giochi solida che possa supportare a pieno la periferica. In tal senso gli studi a Sony non mancano di certo, ma solo il tempo ci dirà quanto effettivamente la compagnia investirà nel suo visore VR.

E voi cosa vi aspettate dal futuro di PS5? PlayStation VR2 riuscirà ad affermarsi sul mercato Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.