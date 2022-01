Naughty Dog: Neil Druckmann conferma "molteplici progetti" in sviluppo

Durante la presentazione del CES 2022, il co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha confermato che lo studio sta lavorando su "molteplici progetti videoludici".

Sebbene durante la presentazione il director abbia parlato perlopiù del film di Uncharted e dello show The Last of Us di HBO, Druckmann ha aggiunto alla fine: "E non vediamo l'ora di condividere con voi i molteplici progetti di gioco che abbiamo in cantiere presso Naughty Dog".

Neil Druckmann

Supponiamo che uno dei giochi di cui Druckmann sta parlando sia il multiplayer di The Last of Us Parte II di cui lo studio ha parlato un po' nel settembre 2021. Per quanto riguarda l'altro progetto, non è stata data alcuna informazione ufficiale.

Le opzioni sono molteplici; potrebbe essere un nuovo capitolo di Uncharted, IP di grande importanza per Sony viste le vendite del quarto capitolo. Potrebbe trattarsi di The Last of Us 3, anche se crediamo che sia troppo presto. Ovviamente potrebbe essere anche un'IP completamente nuova. Naughty Dog è oramai sinonimo di qualità, quindi di certo i suoi fan saranno felici qualsiasi sia il gioco scelto dal team.

Diteci, voi cosa sperate sia in sviluppo?