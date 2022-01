Famitsu: i voti delle recensioni dei giochi di inizio gennaio, un gioco spaziale e uno sparatutto

È iniziato un nuovo anno e questo significa che si deve ricominciare a seguire le nuove uscite di videogiochi. I fan possono però stare tranquilli (o rattristarsi, dipende dai casi): per il momento non vi è molto di disponibile, come dimostra Famitsu. Abbiamo infatti modo di vedere i voti delle recensioni della famosa testata giapponese: ci sono solo due giochi.

Le recensioni di questa settimana di Famitsu includono:

Astroneer (PS4, Switch) - 7/7/7/7 [28/40]

Hell Let Loose (PS5, Xbox Series) - 8/8/7/8 [31/40]

Come scritto nella nostra recensione, Astroneer "è un survival sandbox fantascientifico che non punta alle stelle, ma riesce a distinguersi in un genere affollato grazie alle dinamiche di gestione dell'ossigeno, dell'energia e delle strutture, tutti elementi che valorizzano tanto il crafting quanto l'esplorazione. Certo, la mancanza del combattimento, di una trama o di alieni con cui interagire potrebbe risultare un grosso limite per molti, ma abbiamo già visto come elementi del genere, introdotti tanto per aggiungere qualcosa, possano risultare a dir poco superflui. Contiamo invece sull'introduzione di nuove meccaniche e sull'arrivo dei server che, valorizzando la riuscita modalità cooperativa, potrebbero risultare fondamentali nel rafforzare la community e garantire al titolo un successo duraturo."

Una navicella spaziale di Astroneer

Infine, come detto nella nostra recensione, Hell Let Loose "è uno sparatutto affascinante, un simulatore di guerra con una forte componente strategica che si fa notare per la capacità di calare il giocatore in una Seconda Guerra Mondiale decisamentge realistica. La mancanza assoluta di distruttibilità non aiuta, ma quando tutto gira per il verso giusto le soddisfazioni non mancano a prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta. In caso contrario le dimensioni della mappa diventano un motivo di frustrazione, complici giocatori tossici che vista la natura del gioco hanno fin troppe strade per compromettere, o nel peggiore dei casi rovinare volontariamente, una partita rendendo indigesto persino un prezzo di 30 euro, più che commisurato all'offerta."