Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 2 gennaio 2022

Netflix ha aggiornato la sua classifica ufficiale, rivelando quali sono stati i film e le serie TV di maggior successo sulla piattaforma streaming nel periodo dal 27 dicembre al 2 gennaio.

Netflix, classifica delle serie TV dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022



Emily in Paris stagione 2 Incastrati stagione 1 Cobra Kai stagione 4 The Witcher stagione 2 La Casa di Carta stagione 5 The Witcher stagione 1 Squid Game stagione 1 The Silent Seas stagione 1 Emily in Paris stagione 1 La Ragazza di Oslo stagione 1

Emily in Paris, la protagonista

Netflix, classifica dei film dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022



Dont' Look Up È Stata la Mano di Dio Spider-Man: Homecoming The Unforgivable Lulli Come un Gatto in Tangenziale Tornare a Vincere Noi e la Giulia A 1000 Km dal Natale Red Notice

Don't Look Up, il cast al completo

Un po' a sorpresa, la quarta stagione di Cobra Kai (qui la recensione) non ha debuttato in prima posizione nella top 10 ma si è dovuta invece accontentare del terzo posto, dietro Emily in Paris e l'italiana Incastrati, con Ficarra e Picone.

Sul fronte dei film rimane invece saldo in testa Don't Look Up, la commedia con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, seguito nuovamente da È Stata la Mano di Dio di Sorrentino e da Spider-Man: Homecoming, evidentemente trainato dal successo di No Way Home.