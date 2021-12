PlayStation London Studio cerca un Lead Online Programmer per il suo "gioco online per PS5"

PlayStation London Studio ha pubblicato una nuova proposta di lavoro. Il team di Sony è in cerca di un Lead Online Programmer che possa lavorare su un "gioco online PS5" in arrivo. L'informazione è stata condivisa tramite Twitter e tramite il sito ufficiale del team.

Il sito ufficiale recita: "PlayStation London Studio sta creando un gioco online PS5 dalle fondamenta. La qualità è qualcosa di cui siamo immensamente orgogliosi, e stiamo cercando di mettere insieme la squadra giusta per aiutarci a portare avanti questo gioco nuovo di zecca. I nuovi arrivati arriveranno nel momento perfetto per essere coinvolti nel dare forma ai nostri piani per un gioco che ci appassiona enormemente."

Le informazioni legate ai compiti di cui dovrebbe occuparsi il Lead Online Programmer sono molto generiche e non dicono nulla sul tipo di gioco che è in sviluppo presso PlayStation London Studio. Sappiamo solo che sarà un "grande gioco online per PS5".

PlayStation sta lavorando su molteplici fronti, a partire da quelli interni, ma arrivando anche a quelli esterni. Ad esempio, sappiamo che PlayStation vuole riparare la propria relazione con gli indie.