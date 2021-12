Netflix, serie TV e film più visti: la classifica ufficiale al 12 dicembre 2021

Netflix ha pubblicato la classifica ufficiale dei film e delle serie TV più visti sulla piattaforma streaming, in questo caso dal 6 al 12 dicembre 2021. Diverse le new entry, a cominciare da "The Unforgivable" con Sandra Bullock.

Netflix, classifica delle serie TV dal 6 al 12 dicembre 2021



La Casa di Carta stagione 5 Squid Game stagione 1 New Amsterdam stagione 2 The 100 stagione 7 Titans stagone 3 Lost in Space stagione 3 La Regina del Flow stagione 2 La Casa di Carta stagione 1 Strappare lungo i bordi stagione 1 The Sinner stagione 3

La Casa di Carta

Netflix, classifica dei film dal 6 al 12 dicembre 2021



The Unforgivable Joker I Viziati Un Bambino chiamato Natale Red Notice David e gli Elfi I Segreti di Wind River Il Potere del Cane Un Castello per Natale Single per Sempre

The Unforgivable

La scorsa settimana abbiamo assistito al trionfo de La Casa di Carta 5 volume 2, prima nella classifica delle serie più viste, e lo show è rimasto in vetta nei giorni successivi, con un avvicendamento al secondo posto che ora è occupato da Squid Game.

Nell top 10 dei fim troviamo invece al comando The Unforgivable con Sandra Bullock, in cui l'attrice interpreta il ruolo di una donna che esce di prigione dopo aver scontato una pena per un crimine violento, ma deve fare i conti con una società che non vuole accettarla.