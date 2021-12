Hollow Knight Silksong sarà al Nintendo Indie World del 15 dicembre, secondo un editor di Edge

Chris Schilling di Edge ha affermato che Hollow Knight Silksong sarà il Nintendo Indie World di questa sera, 15 dicembre 2021. Sarà anche indicata la data di uscita, secondo quanto rivelato.

L'informazione arriva da Twitter, come potete vedere qui sotto. Schilling ha risposto a un utente che ha detto: "Immagina se Nintendo pubblicasse a sorpresa Silksong all'Indie World di questa sera". Al che, l'editor di Edge ha risposto: "Il gioco sarà lì, per quanto so, ma niente pubblicazione a sorpresa. La data di uscita, però, non sarà troppo lontana."

Possiamo quindi aspettarci che la data di uscita di Hollow Knight Silksong sia compresa tra i primi mesi del 2022? "Non troppo lontana" non è una terminologia precisa e non sappiamo esattamente cosa intenda Schilling.

Ovviamente, è possibile che l'editor di Edge sia mal informato o che i piani per l'Indie World di Nintendo del 15 dicembre 2021 siano cambiati all'ultimo minuto e che Hollow Knight Silksong non sia presente.

L'attesa per il gioco è stata lunga e gli appassionati non vedono l'ora di vederlo in azione. Silksong, ricordiamo, è il seguito di Hollow Knight, il metroidvania di Team Cherry. Ci porterà in una nuova regione, con nuovi nemici, potenziamenti, meccaniche di gioco e un "nuovo" personaggio. Non saremo nuovamente il guerriero senza nome del primo capitolo ma interpreteremo Hornet, già nota ai fan.

Non ci resta che attendere il Nintendo Indie World di questa sera.