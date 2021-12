Nintendo Switch, nuovo Indie World domani: ecco orario e dettagli

Nintendo ha annunciato ufficialmente che domani, mercoledì 15 dicembre 2021, a partire dalle ore ore 18:00 italiane trasmetterà un nuovo appuntamento Indie World Showcase che durerà all'incirca 20 minuti.

Nel corso della diretta verranno svelati nuove informazioni sui giochi indipendenti in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch, come nei precedenti appuntamenti. Potrete seguire la presentazione sul canale YouTube di Nintendo Italia a questo link o direttamente nel player in cima alla notizia.

Al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli o indizi su cosa vedremo di preciso all'Indie World Showcase di domani, ma la storia ci insegna che possiamo aspettarci un buon numero di annunci di titoli indie in arrivo sull'eShop di Nintendo.

Vi ricordiamo nuovamente che l'appuntamento con l'Indie World Showcase è fissato alle 18:00 di domani, mercoledì 15 dicembre 2021. Noi di Multiplayer.it ovviamente seguiremo l'evento con grande interesse, pronti a riportare sulle nostre pagine tutte le novità annunciate da Nintendo e dai partener di terze parti.

Quali giochi sperate di vedere durante l'evento?