Netflix, La Casa di Carta 5 Volume 2 prima nella classifica delle serie più viste

La Casa di Carta 5 Volume 2 ha subito raggiunto la prima posizione nella classifica delle serie televisive più viste su Netflix, superando Squid Game e Strappare lungo i bordi.

Netflix, classifica delle serie TV più viste in Italia dal 29 novembre al 5 dicembre 2021



La Casa di Carta Squid Game Strappare Lungo i Bordi New Amsterdam Lost in Space La Regina del Flow The 100 Maid Dynasty Arcane

Un risultato importante ma relativamente scontato per lo show spagnolo, che tuttavia è stato in grado di debuttare in vetta alla classifica dopo solo due giorni di programmazione: La casa di carta 5 Volume 2 è disponibile su Netflix dal 3 dicembre.

Netflix, classifica dei film più visti in Italia dal 29 novembre al 5 dicembre 2021



I Viziati Un Bambino Chiamato Natale Un Castello per Natale Il Potere del Cane Red Notice Bruised - Lottare per Vivere Non c'è due senza... 14 vette scalate ai limiti del possibile Bohemian Rhapsody The Losers

Poche sorprese invece nella classifica dei film più visti, con due produzioni natalizie nella top 3, il blockbuster Red Notice che scende in quinta posizione e l'interessante Bruised con Halle Berry in sesta.