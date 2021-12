La casa di carta 5, seconda parte disponibile su Netflix

La casa di carta 5 sta per concludersi, e con essa tutta la serie. La seconda parte dell'ultima stagione è disponibile su Netflix a partire da oggi, 3 dicembre 2021. La serie, nata sull'emittente spagnola Antena 3, ma diventata un fenomeno di culto sulla piattaforma di streaming, è quindi arrivata alla sua naturale conclusione, nonostante sia all'apice del successo, vista anche la dipartita di diversi personaggi chiave.

La seconda parte dell'ultima stagione è composta da cinque episodi. Facile attendersi che La casa di carta torni a troneggiare tra le serie più viste della piattaforma, dato il richiamo di ogni nuova uscita. In fondo stiamo parlando di una delle serie più amate in assoluto tra quelle prodotte da Netflix, con centinaia di milioni di visualizzazioni e fan sparsi per tutto il pianeta.

La casa di carta 5 non rappresenta comunque la fine del franchise. Netflix ha intenzione di continuare a sfruttarlo in qualche modo. Si parla già per il 2023 di uno spin-off incentrato sulla vita di Berlino, il fratello del Professore, morto nella prima stagione, ma rimasto in vari flashback anche nelle successive, perché troppo amato dal pubblico per rinunciarci. Si parla anche di un remake girato in corea, con altri attori, ma con una storia simile.

Insomma, non è la parola fine per La casa di carta, anche se immaginiamo che le produzioni successive dovranno impegnarsi molto per mantenere desto l'interesse dei fan, privato dei personaggi che ormai ha imparato ad amare.