Apex Legends: trailer dell'Evento Collezione Predoni, tutti i dettagli sulle novità

EA e Respawn hanno annunciato il prossimo evento collezione a tempo limitato di Apex Legends. Si chiamerà "Predoni" e avrà luogo a partire dal 7 dicembre per poi concludersi il 21 dicembre. L'evento includerà vari contenuti, come la modalità a tempo limitato Winter Express, che ritorna a disposizione per la gioia dei fan, oltre ai cosmetici Leggendari e a un nuovo cimelio. Inoltre, è stato condiviso un trailer che potete vedere qui sopra.

Winter Express, l'amata modalità di Apex Legends, ritorna dando a tre squadre la possibilità di mettere in scena la propria rapina sul treno di Confini del Mondo. Per la prima volta, le Leggende potranno scegliere il loro equipaggiamento prima di salire sul treno.

Per quanto riguarda invece l'Evento Collezione Predoni; i giocatori possono sbloccare cosmetici leggendari limitati all'evento per Valkyrie, Loba, Revenant, Bloodhound, Pathfinder, Wattson e Wraith - tutti in stile pirata. Ogni skin Leggendaria ha un'arma complementare nella collezione o nella traccia dei premi.

Non solo i giocatori avranno la possibilità di guadagnare 1.600 punti al giorno con le sfide che si aggiornano quotidianamente, ma incontreranno anche sfide stretch che premiano quattro distintivi unici se completate durante l'evento. Tutte queste sfide sono anche cumulabili con il Pass Battaglia, quindi i giocatori possono completarne più di una in una volta.

Infine, avremo "L'Eredità di Wattson": una volta che i giocatori sbloccano il nuovissimo set di 24 cosmetici a tema e a tempo limitato, riceveranno il cimelio elettrico di Wattson, il "Lettore di energia".

