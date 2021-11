Apex Legends: update next-gen vicino secondo alcune informazioni trovate da un dataminer

Shrugtal, leaker e dataminer, che si occupa di Apex Legends, ha recentemente condiviso informazioni sull'atteso aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series X|S del battle royale di EA. Secondo il dataminer, l'update non è lontano.

Sappiamo che Respawn Entertainment sta lavorando all'aggiornamento next-gen per Apex Legends, dato che dei file estratti da KralRindo in ottobre includevano degli script per il controller PS5 DualSense. Naturalmente, nessuno degli script è stato ancora attivato, ma ci indica semplicemente che l'aggiornamento non è poi così lontano.

Il leaker e dataminer Shrugtal ha scoperto inoltre nuovi file con nomi in codice per Xbox Series X|S. ThordanSmash, YouTuber e leaker di Apex Legends, ha commentato tali informazioni e ritiene che l'inclusione di questi nuovi file per la Xbox Series X|S potrebbe significare che l'aggiornamento next-gen è estremamente vicino al completamento.

Secondo quanto indicato da Steven Ferreira, Team Director, Apex Legends mirerà ai 120 FPS con l'update next-gen. È anche possibile che l'aggiornamento permetterà di giocare a 4K nativo. Per il momento i dataminer non hanno una data di uscita per questa patch, ma si sospetta che sia in arrivo con la stagione 12 che sarà attivata nel 2022, forse all'anniversario del gioco, ovvero tra il 4 e il 9 febbraio.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di leak, quindi nulla di tutto questo è ufficiale. Parlando sempre di EA e sparatutto, Halo Infinite registra il doppio dei giocatori di Battlefield 2042 su Steam.