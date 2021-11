Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, la recensione del nuovo tie-in di Bandai Namco

Si tratta peraltro di un progetto diviso in tre parti, ognuna composta da cinque episodi: le prime due sono già disponibili su PlayStation Store per PS5 e PS4 , la terza arriverà solo il 3 dicembre e andrà a concludere una trama originale che possiede senz'altro degli elementi di interesse per i tanti fan di Gundam. Peccato che il fascino del gioco si fermi lì.

Storia

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, la protagonista Alma

Universal Century, anno 0079: la giovane combattente Alma raggiunge la sede della divisione Noisy Fairy per entrare a far parte dell'unità segreta comandata da Killy Garrett, messa in piedi dal Principato di Zeon per contrastare qualsiasi tentativo di invasione da parte delle forze della Federazione Terrestre. Si tratta di una squadra tutta al femminile, composta anche dalla scaltra e risoluta Helena e dalla timida ma brillante Mia.

Durante la prima missione, la debuttante Alma si mette subito in luce grazie alle sue sorprendenti abilità e viene nominata leader del team, con buona pace delle sue compagne. Dopodiché la storia entra nel vivo, e nel corso di quindici capitoli racconta la crescita delle ragazze, la progressiva acquisizione di una maggiore sicurezza e il consolidamento dell'unità, che si distingue sul campo di battaglia per gli importanti risultati ottenuti.

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, Helena e Mia

Come accennato in apertura, la struttura di Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy è praticamente quella di un anime: ogni capitolo ha una sigla d'apertura e persino un recap di quanto accaduto in precedenza, e ci sono sequenze animate che fungono da introduzione per poi lasciare spazio a una fase introspettiva in puro stile nipponico, che serve per caratterizzare e aggiungere spessore alle protagoniste.

Puntualmente precedute da un briefing, le missioni stesse vedono la presenza di abbondanti scene d'intermezzo che illustrano ciò che accade di volta in volta e gli immancabili "colpi di scena" al termine di ogni singolo incarico, che di fatto viene così diviso in due fasi distinte: quando sembra che Alma, Helena e Mia abbiano distrutto tutte le truppe nemiche, ecco che arrivano dei rinforzi inaspettati e la situazione si complica.

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, le tre protagoniste a bordo dei rispettivi Zaku

Per quanto interessante, la trama del gioco si segue a fatica per via dei dialoghi in giapponese e dei sottotitoli disponibili solo in inglese, che rendono inevitabilmente pesante scorrere grandi quantità di testo; a meno che non si sia rimasti davvero colpiti dall'approccio tutto al femminile dell'avventura e dal fatto che in questo caso si militi tra le fila del Principato di Zeon, combattendo spesso e volentieri i mobile suit della Federazione Terrestre.

Un ulteriore motivo per desistere e saltare inevitabilmente le tante sequenze, tuttavia, sta nel fatto che vengono supportate da una realizzazione tecnica davvero datata: i vari Zaku sono realizzati discretamente, ma in generale il comparto visivo è degno di un gioco a basso budget per PlayStation 3, dunque parliamo di una grafica vecchia di ormai due generazioni, che stenta a coinvolgere.