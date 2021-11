Monitor da gaming MSI Optix: offerta Amazon del Black Friday 2021; 27 pollici, 165Hz, IPS

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è in offerta un monitor da gaming MSI Optix da 27 pollici, 165 Hz, 1 ms di tempo di risposta e pannello IPS. Lo sconto segnalato è di 204.01€, ovvero del 51%. Il prezzo pieno indicato per questo schermo è 399€, ma di norma era possibile trovarlo a 299€. Negli ultimi giorni è stato messo in offerta, ma solo ora raggiunge un vero minimo storico, con uno sconto serio. È venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor da gaming MSI monta un pannello IP Full HD da 165 Hz. Il tempo di risposta indicato dal produttore è 1 ms, supporta G-Sync e tecnologie anti-flicker, anti-riflesso e low blue light. Include anche un sistema di illuminazione Mystic Light del pannello posteriore per un'illuminazione LED RGB personalizzabile.

monitor da gaming MSI Optix

