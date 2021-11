Halo Infinite, il ciclo giorno-notte mostrato in un video timelapse

Halo Infinite vanterà un ciclo giorno-notte completo, e un utente ha pensato bene di catturarlo in video con un timelapse per mostrare quanto sia evocativo l'effetto ottenuto da 343 Industries.

Abbiamo provato la campagna di Halo Infinite e possiamo senz'altro confermare che l'attesa esclusiva Xbox punta a mantenere le promesse fatte, anche sul fronte della realizzazione tecnica e della direzione artistica.

In questo caso possiamo osservare come il cielo cambi nel giro di un'ora, completando il ciclo e facendo scorrere le nuvole, le cui ombre si riflettono sul terreno, mentre un vento costante scuote dolcemente gli alberi e le luci cambiano.

Inutile dire che il tramonto e l'alba risultano essere i due momenti più suggestivi nel filmato, ma la resa generale appare ottima ed esplorare lo scenario di Halo Infinite si rivelerà molto probabilmente una gran bella esperienza.

Potremo farlo tutti non appena il gioco sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, a partire dall'8 dicembre e senza ulteriori rinvii: Halo Infinite è entrato in fase gold.